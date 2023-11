Eerdmans: 'Haagse bestuurscultuur' reden dat JA21-plannen niet doorgingen

Zes partijen heeft Joost Eerdmans gediend in zijn politieke carrière voordat hij zijn eigen partij oprichtte met oud FvD-collega Annabel Nanninga. "Een rechtse koers met realistische plannen", zo luidt de verkiezingsslogan van JA21. Maar hoe realistisch zijn de plannen van zijn partij?

Sinds de oprichting is het terugdringen van het aantal asielzoekers een van de belangrijkste speerpunten van JA21. Acht moties die de partij indiende over dit thema werden aangenomen. Maar bij de uitvoerbaarheid stokte het.

Eén motie ging over de inrichting van het Nederlandse asielbeleid naar Deens voorbeeld. JA21 wilde de asielopvang verplaatsen naar partnerlanden buiten de Europese Unie. Nieuwsuur deed navraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie liet weten dat er wel contact is geweest met een Deense collega, maar dat er verder niets is gebeurd omdat dit plan niet uitvoerbaar is binnen de EU-wetgeving.

Dat aangenomen moties alsnog niet tot uitvoering komen, komt volgens Eerdmans door de problemen met de bestuurscultuur in Den Haag. "We hebben de Deense minister op bezoek gehad en gevraagd: is het mogelijk om jullie voorbeeld te volgen. Zijn antwoord was: ja, dat kan."

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg reageerde in een brief: "Het uitbesteden van asielprocedures en opvang brengt risico's en complexe uitdagingen met zich mee, ook op juridisch gebied. Zo is de EU-wetgeving hier niet op geschreven". Volgens Eerdmans is het vooral politieke onwil. "Van den Burg wil graag iedereen binnenlaten."

In strijd met internationale regelgeving

Ook bleek vandaag uit onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) dat verschillende plannen van JA21 in strijd zijn met internationale wet- en regelgeving en met fundamentele mensenrechten. JA21 doet het volgens dit onderzoek het slechtst. Zo is het voorstel van JA21 (en CDA) om voor zware criminelen een streng gevangenisregime te voeren volgens de Orde niet rechtstatelijk.

Toch houdt Eerdmans vast aan zijn plannen voor het strenger straffen van criminelen. Hij wil onder meer dat mensen die drie keer een ernstig misdrijf hebben begaan automatisch levenslang krijgen. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit principe er juist voor kan zorgen dat criminelen zwaardere delicten plegen in de wetenschap dat ze toch de rest van hun leven vast komen zitten.

Eerdmans gelooft desondanks in de maatregel. "Wij zeggen bij zwaardere geweldsdelicten: na drie keer is het echt klaar. Ik vind dat de maatschappij dat verdient. Bovendien vind ik het een dreiging voor mensen die een delict hebben gepleegd dat dit boven hun hoofd hangt, het heeft aan afschrikkende werking."