Swiatek wint voor het eerst WTA Finals na superweek in Cancún

Iga Swiatek heeft in het Mexicaanse Cancún voor het eerst in haar carrière de WTA Finals gewonnen. De Poolse was in de finale van het veelbesproken toernooi veel te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-1, 6-0.

De viervoudig grandslamkampioene is door de zege vanaf volgende week de nieuwe nummer één van de wereld. Swiatek bekleedde die positie voor het laatst op 11 september, nadat ze een reeks van 75 weken als mondiale nummer één zag worden beëindigd door de Belarussische Aryna Sabalenka.

Dominantie Swiatek

De 22-jarige Swiatek liet weinig heel van de 29-jarige Pegula, die net als Swiatek voor het eerst in de finale van het eindejaarstoernooi stond.

De Poolse speelde ontzettend agressief en gaf Pegula, die dit seizoen wel twee van de drie eerdere duels met Swiatek had gewonnen, geen kans. Pas op 5-0 in de tweede set kreeg Pegula, de nummer vijf van de wereld, een breekkans.

Swiatek maakte dat schoonheidsfoutje direct ongedaan, won drie punten op een rij en stelde de eindzege veilig.