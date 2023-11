Spurs raken koppositie en Van de Ven kwijt in spectaculaire derby tegen Chelsea

Tottenham Hotspur heeft verzuimd om opnieuw de koppositie in de Premier League te pakken. Na een waar spektakelstuk - met vijf afgekeurde goals in totaal en twee rode kaarten voor de Spurs - werd er in de Londense derby in eigen huis met 1-4 verloren van Chelsea. Oranje-verdediger Micky van de Ven moest zich vlak voor rust laten wisselen. Tijdens een sprint schoot het in zijn hamstring en dat lijkt slecht nieuws voor de komende EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal. Door de nederlaag van Tottenham is Manchester City, dat zaterdag een 6-1 overwinning op Bournemouth boekte, de nieuwe koploper in de Premier League. Chelsea stijgt naar de tiende plek.

Foto: 731c842a-6470-3e71-ae61-c5de9dcddee9 - NOS

Tottenham Hotspur begon furieus aan de wedstrijd en kwam na zes minuten op voorsprong. Dejan Kulusevski kwam naar binnen en haalde uit. De bal belandde via de rug van Chelsea-verdediger Levi Colwell in het doel (1-0). Hoewel Tottenham met veel vertrouwen speelde, kreeg Chelsea na 10 minuten een grote kans. Een inzet van Nicolas Jackson werd knap gekeerd door Spurs-doelman Guglielmo Vicario. Even daarna leken de Spurs de score te verdubbelen. Na uitstekend combinatiespel kon Son Heung-min binnentikken. Maar het doelpunt werd geannuleerd vanwege buitenspel. Var maakt overuren Chelsea kwam vervolgens beter in het spel en Raheem Sterling wist de bal na een frommeldribbel ook in het doel te krijgen. Maar de aanvaller had de bal tijdens zijn actie op zijn hand gekregen, dus ook door deze goal werd een streep gezet. Even later schoot Chelsea-middenvelder Moises Caicedo van afstand raak. Ook deze goal telde niet, omdat Jackson vanuit buitenspelpositie in de baan van het schot stond. Met hulp van de overuren draaiende VAR zag scheidsrechter Michael Oliver in die aanval een overtreding van Cristian Romero. De Tottenham-verdediger kreeg rood en Chelsea een penalty. Deze werd benut door Cole Palmer: 1-1. Op dit moment was de wedstrijd ongeveer een halfuur bezig.

Foto: b4a1f5bf-5fa5-3c21-b814-420474b1df7b - ANP