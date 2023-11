Trump getuigt in fraudezaak, botst met rechter

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is in New York bijna vier uur lang verhoord in de fraudezaak die tegen hem is aangespannen. Tijdens het verhoor kwam het meermaals tot aanvaringen tussen Trump en de rechter.

Trump wordt ervan verdacht dat hij de waarde van zijn vermogen sterk heeft overdreven. Daarmee zou hij tal van financiële voordelen hebben binnengehaald. Hij zou bijvoorbeeld hogere leningen en lagere premies voor verzekeringen hebben gekregen. Volgens advocaten heeft dit Trump meer dan 100 miljoen dollar opgeleverd. Trump doet de zaak af als een heksenjacht door mensen met politieke motieven.

'Kunt u uw cliënt onder controle houden?'

Tijdens het verhoor zag de rechter zich genoodzaakt Trump erop te wijzen dat hij enkel de vragen moest beantwoorden. Volgens de rechter gaf Trump irrelevante antwoorden en dwaalde hij vaak af. Op vragen over de waarde van zijn golfresort in het Schotse Aberdeen antwoordde de oud-president bijvoorbeeld: "Het is het beste golfresort dat ooit is gebouwd. Het is het beste stuk land dat ik ooit heb gezien."

De rechter dreigde om Trump te laten verwijderen van de getuigenbank. "Meneer Kise, kunt u uw client onder controle houden", vroeg de rechter aan de advocaat van Trump. "Dit is geen plek voor een campagnetoespraak. Dit is een rechtszaal." De rechter onderbrak Trumps antwoorden ook meerdere malen.

Grootte van appartement

Een rechter heeft in september al bepaald dat de oud-president schuldig is aan één aanklacht van fraude. Vandaag ging het over zes andere fraude-aanklachten, zoals het vervalsen van bedrijfsgegevens.

De grootte van Trumps appartement in de Trump Tower in New York is een bekend voorbeeld in de zaak. Het appartement is volgens Trump bijna 2800 vierkante meter, maar is in werkelijkheid ruim 1000 vierkante meter. Trump zei vandaag dat het mogelijk is dat er een fout is gemaakt. Ook de waarde van zijn landgoed Mar a Lago in Florida is een onderwerp in de zaak.

Volgens critici gebruikt Trump de zaak voor zijn campagne in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Voorafgaand aan het verhoor hield hij een toespraak voor een aantal journalisten. Daarin haalde hij onder meer de oorlogen in Israël en Gaza en in Oekraïne aan en viel de huidige regering van Biden aan.

Bekijk de toespraak van Trump bij aankomst bij de rechtszaal: