Van de Zandschulp richt zich op Davis Cup na teleurstellend verlies in Metz

Botic van de Zandschulp heeft zich niet weten te plaatsen voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Metz. De nummer 51 van de wereld verloor op het indoortoernooi van de Fransman Luca Van Assche: 6-3, 3-6, 6-7 (5).

Van de Zandschulp had veel moeite met het taaie spel van de mondiale nummer 70, die in de rally's continu bleef knokken voor de punten. De 28-jarige Nederlander speelde bovendien te passief om de 19-jarige Van Assche weg te zetten.

Van de Zandschulp verspeelt voorsprong

In de tiebreak nam Van de Zandschulp een 5-2 voorsprong, maar Van Assche hield het geloof en bleef de backhand van de Nederlander bestoken. Van de Zandschulp verloor uiteindelijk vijf punten op rij, omdat de knokkende Van Assche wel het initiatief nam en daarmee verdiend de winst binnenhaalde.

Van de Zandschulp, die vorige week nog tot de derde ronde van het masterstoernooi in Parijs was doorgedrongen, sluit over twee weken zijn tennisjaar af met de Davis Cup Finals in het Spaanse Málaga. Hij speelt dan op donderdag 23 november met Nederland de kwartfinale tegen Italië.