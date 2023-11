ADO wint in slotfase van Jong PSV en profiteert van puntenverlies Willem II en Roda

De koploper kwam wel terug. Wesley Spieringhs maakte na een krap uur een mooie treffer van een meter of twintig: 1-1. Daarna was er nog een enorme kans voor de thuisploeg, maar beide ploegen bleven steken op een gelijkspel.

De topploegen in de Keuken Kampioen Divisie hebben op ADO Den Haag na allemaal punten verspeeld. Roda JC, Willem II en FC Emmen wisten niet te winnen. Ondertussen haalde SC Cambuur flink uit in Oss, de ploeg van trainer Henk de Jong won met 1-8 van TOP.

Roda blijft wel koploper. Willem II verloor namelijk verrassend bij Jong Ajax, dat door de winst het voorbeeld van de Ajax-collega's uit de eredivisie volgde en de laatste plaats verliet. Stanis Idumbo-Muzambo was de matchwinner. De 18-jarige Belg schoot de bal al na een paar minuten in de verre hoek.

Kort nadat Mart Remans een grote kans miste op 2-0, maakt Piotr Parzyszek de gelijkmaker. De Poolse spits had al de nodige mogelijkheden verprutst, maar wist uiteindelijk toch het net te vinden. Een overwinning zat er niet meer in voor de ploeg van Fred Grim.

Emmen haalde in Maastricht slechts een punt. Ozgur Aktas maakte namens MVV na 23 minuten de 1-0. De club uit Drenthe had daarna nog wel wat mogelijkheden, maar ook MVV kreeg nog voldoende kansen om de voorsprong te vergroten.

Hij stopte een inzet van Henk Veerman en van heel dichtbij ranselde hij een kopbal van Jort van der Sande uit het doel. Toch wist ADO de jonge doelman uiteindelijk nog te passeren. Sacha Komljenovic werkt de bal binnen uit een corner en in de slotfase liet Schiks een bal los die in de 94ste minuut kon worden binnengeschoten door Malik Sellouki.

Ook ADO kwam op achterstand in Eindhoven. Maar dan niet tegen FC Eindhoven, maar tegen Jong PSV. Jevon Simons maakte zijn eerste treffer in het betaald voetbal door een lage voorzet bij de eerste paal binnen te schieten. De club uit Den Haag had voldoende kansen om gelijk te maken, maar doelman Niek Schiks onderscheidde zich.

Cambuur scoort erop los

Cambuur, dat onder Henk de Jong aan een opmars is begonnen op de ranglijst, kwam al vroeg op voorsprong in Oss. De Let Roberts Uldrikis scoorde afgelopen week al in de beker en maakte nu zijn eerste competitietreffer van het seizoen. Maar Roshon van Eijma maakte na een kwartier spelen gelijk uit een strafschop.