Miljardair Hans Melchers (85) overleden

De Gelderse oud-zakenman en miljardair Hans Melchers (85) is afgelopen weekend overleden. Melchers was de oprichter van museum MORE in Gorssel, dat in 2015 de deuren opende.

Het museum voor modern-realistische kunst opende later een tweede vestiging in Kasteel Ruurlo. "Wij zijn hem enorm dankbaar", schrijft de directie van museum MORE. "Als vestigingslocaties voor de twee musea koos Hans Melchers voor de Achterhoek, omdat hij iets terug wilde doen voor de streek waar hij decennialang met veel plezier woonde."

De kunstcollectie bestaat uit een groot aantal werken van modern-realistische kunstenaars uit Nederland. Een groot deel van de collectie nam de miljardair over van de DSB Bank, die in 2009 failliet ging.

Ontvoering dochter

In 2015 werd zijn dochter uit een woning in Amsterdam-Zuid ontvoerd en op een bungalowpark in Braamt vastgehouden. Ze kwam enkele dagen later weer vrij, zonder dat er losgeld was betaald. Twee van de drie ontvoerders werden kort daarna gearresteerd. De derde ontvoerder kon later in Brazilië worden opgepakt. Hij werd in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van acht jaar, meldt Omroep Gelderland.

Melchers was tot eind jaren tachtig directeur van het Arnhemse concern Melchemie, dat in 1986 in opspraak raakte omdat het bedrijf een exportverbod naar Irak opzettelijk had ontdoken. De rechtbank in Den Haag doet op 15 november uitspraak in een zaak die vijf Iraanse slachtoffers van mosterdgasaanvallen hebben aangespannen tegen twee bedrijven, waaronder Melchemie.

Melchers heeft de levering van de grondstoffen nooit ontkend. De miljardair heeft altijd verklaard dat hij de stoffen leverde als pesticiden voor de Iraakse landbouw.

Quote 500

Vorige maand verscheen Melchers op plek 13 in de Quote 500 van rijkste Nederlanders. Zijn vermogen werd geschat op 2,3 miljard euro.