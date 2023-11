Tiger King's 'Doc' Antle bekent schuld in zaak over dierenhandel en witwassen

Bhagavan 'Doc' Antle uit de populaire Netflix-serie Tiger King heeft schuld bekend aan de handel in wilde dieren en het witwassen van geld, maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend. Antle zou betalingen voor dieren hebben opgegeven als donaties.

De 63-jarige tijgerhandelaar was mede-eigenaar van een exotisch natuurreservaat. Hij hield toezicht op de aankoop en verkoop van welpen van cheeta's en leeuwen, volwassen tijgers en één jonge chimpansee.

"Antle deed zich voor als natuurbeschermer, maar overtrad de wetten voor de bescherming van bedreigde dieren", zegt het ministerie van Justitie. "Vervolgens probeerde hij de schendingen te verdoezelen."

De dierenverzorger riskeert een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en boetes tot 250.000 dollar. In juni werd Antle vrijgesproken van vijf aanklachten van dierenmishandeling.

Joe Exotic

Antle is niet de enige uit de documentaireserie die in aanraking is gekomen met justitie. Joe Exotic, de ster van de serie over tijgerhandel, zit een gevangenisstraf van 21 jaar uit. Hij probeerde twee mannen in te huren om dierenrechtenactivist Carol Baskin te vermoorden. Exotic en Baskin waren gedurende de serie voortdurend met elkaar in strijd.

Na de serie Tiger King maakte Netflix een extra miniserie over Antle, Tiger King: The Doc Antle Story.