Poolse PiS-premier Morawiecki mag regering proberen te vormen

In Polen is de huidige premier Morawiecki van de conservatieve PiS-partij aangewezen als kandidaat-premier. Hij mag als eerste proberen een nieuwe regering te vormen. Toch is het maar de vraag of hij een coalitie kan smeden.

PiS kwam bij de verkiezingen van 15 oktober als grootste partij uit de bus, maar de oppositie heeft de beste papieren voor een regeringscoalitie. Oppositieleider Donald Tusk, voormalig premier en ex-voorzitter van de Raad van Europa, maakte ook kans om kandidaat-premier te worden. Maar uiteindelijk heeft president Duda, een PiS-bondgenoot, vandaag gekozen voor Morawiecki.

Partij Burgerplatform van Tusk is de tweede partij met 30,7 procent van de stemmen. PiS kreeg bij de parlementsverkiezingen 35,4 procent, maar veel partijen sloten samenwerking met de nationalistische partij die Polen al jaren regeert op voorhand uit.