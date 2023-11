Geweld drugsbendes Marseille escaleert, ook onschuldige slachtoffers

De bendes strijden om 'territorium': ze willen allemaal zoveel mogelijk verkooppunten hebben. Daarbij wordt regelmatig een rivaal uitgeschakeld. Die schietpartijen waren vrijwel altijd in de buurt van die flats, maar dit jaar zijn er schietpartijen in héél Marseille.

Marseille heeft al jaren te kampen met een harde strijd tussen met name twee rivaliserende drugsbendes : DZ Mafia en Yoda. Zij hebben hun basis in achterstandswijken in het noorden van de stad. Daar zijn in flats meer dan honderd drugsverkooppunten gevestigd. Op de muren zijn met verf de prijzen van hasj en cocaïne geschreven, bij de ingangen houden jongeren de wacht: zodra de politie in de buurt is, slaan ze alarm.

Meziene is advocaat in Marseille en leidt een bewonerscollectief. Haar eigen broer werd een paar jaar geleden gedood door een kogel van drugsdealers. "We slaan al heel lang alarm, maar het lijkt geen effect te hebben. Het geweld gaat maar door en het wordt steeds erger."

"Niemand kan nog zeggen dat drugsdealers alleen elkaar afknallen. Er wordt tegenwoordig wild in het rond geschoten. Iedereen in Marseille kan geraakt worden", zegt Karima Meziene. "Socayna is gedood, maar ook al een moeder en een opa."

In september werd de 24-jarige studente Socayna geraakt door een kogel. Ze zat thuis in haar kamer toen buiten op straat dealers het vuur op elkaar openden. Eén kogel doorboorde de gevel van het appartementencomplex en raakte de vrouw in haar hoofd. Ze overleed kort daarna.

Toen ik 's morgens beneden kwam, lag het bloed nog op de vloer in de hal. Eén van die gewonde jongens had zich binnen verstopt

"Dit hier is een gat, ja. Een kogelgat." Een jonge vrouw wijst naar de voordeur van het gebouw waar ze woont. "Er was hier een schietpartij voor de deur. Met kalasjnikovs, geloof ik."

Ze staat in de Rue Vincent Leblanc, in het centrum van Marseille. Bij haar huis openden onbekenden het vuur op drie jongeren die daar stonden: 14, 15 en 16 jaar oud. Eén van de jongens overleed. "Ik ben wel bang geworden, ja", zegt de vrouw. "Stel je voor dat ik hier had gestaan met mijn baby."

Het was een afrekening in het drugscircuit, maar dan wel in een wijk waar ook toeristen lopen en vlak bij de populaire oude haven van de stad. "Toen ik 's morgens beneden kwam, lag het bloed nog op de vloer in de hal. Eén van die gewonde jongens had zich binnen verstopt."

17 miljoen euro per jaar

De drugsoorlog in Marseille is aan het verharden, zeggen deskundigen. Daders en slachtoffers zijn jonger dan vroeger. Voor het doden van tegenstanders worden hit teams ingehuurd.

En drugshandel en liquidaties zijn er nu in veel stadsdelen, niet meer alleen in het noorden. Begin vorige maand werd politie gestationeerd bij een universiteitsgebouw in het centrum vanwege de aanhoudende overlast van dealers.

"Het gaat allang niet meer alleen over bendes die de controle willen over verkooppunten", zei politiebaas Frédérique Camilleri eerder dit jaar. "Ze zijn bezig met wraakacties, buiten hun eigen wijken, waarbij wapens worden geleverd en huurmoordenaars worden ingezet, en dat op steeds grotere schaal."

Een deel van de verklaring zit hem ook in het geld. Bendes boeken met de verkoop van drugs steeds grotere omzetten en de belangen zijn daardoor groter geworden. Bij een politie-inval een aantal jaren geleden werd per toeval de 'boekhouding' van de dealers in de flat in beslag genomen: een kladblok met alle uitgaven en inkomsten. Daaruit bleek dat per dag in die ene flat 47.000 euro werd omgezet met de drugsverkoop, wat neerkomt op zo'n 17 miljoen euro per jaar.