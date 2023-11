'Agressief' Feyenoord opnieuw naar Rome: 'We gaan heel ander Lazio zien'

Rome begint zo langzamerhand bekend terrein te worden voor Feyenoord. De Rotterdammers brengen voor de derde keer in nog geen anderhalf seizoen een bezoek aan de Italiaanse hoofdstad. Vorig seizoen waren SS Lazio en stadgenoot AS Roma de tegenstander in de Europa League. Dinsdag speelt de ploeg van Arne Slot opnieuw in Rome. Wederom tegen Lazio, maar ditmaal in de Champions League, het belangrijkste Europese voetbaltoernooi. De thuiswedstrijd van twee weken geleden werd met ruim verschil gewonnen (3-1) en dat gaf veel vertrouwen. Slot benadrukte op de persconferentie meerdere keren dat het dinsdag niet zo makkelijk gaat worden tegen de Italiaanse nummer tien. "Uit en thuis is een wereld van verschil."

Foto: faf59c77-bebf-307f-bb06-2fe81dd88427 - ANP

De trainer zegt dat zijn ploeg twee weken geleden "misschien wel de beste wedstrijd van dit seizoen" speelde. Lazio-coach Maurizio Sarri noemde Feyenoord maandag "een van de agressiefste ploegen van Europa" en zei dat zijn ploeg twee weken geleden aardig voor schut is gezet door het Nederlandse team. Slot denkt dat het Lazio enorm helpt dat er niet in Rotterdam wordt gespeeld. "De Kuip doet iets met ons, maar ook met de tegenstander. Daar voel je meer meer mentale druk." Ook denkt Slot dat zijn collega Sarri met een gedegen plan komt. Dat beaamt Feyenoord-speler Calvin Stengs. "We gaan een heel ander Lazio zien."

Lazio-Feyenoord bij de NOS De wedstrijd tussen Lazio en Feyenoord begint woensdag om 21.00 uur en is te volgen in een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd integraal te volgen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late NOS Journaal (23.30 uur).

Hoewel het Stadio Olimpico, dat plaats biedt aan ruim zeventigduizend toeschouwers, op moment van schrijven bij lange na niet is uitverkocht, verwacht Stengs dat de supporters die wel aanwezig zijn voor een "hete" sfeer zorgen. Voor Stengs is het de eerste keer dat hij in het Italiaanse stadion gaat spelen. Veel van zijn teamgenoten en trainer Slot hebben daar sinds vorig seizoen wel al een geschiedenis. Op basis van de prestaties (4-2 verlies tegen Lazio en 4-1 verlies tegen Roma) zullen de herinneringen niet warm zijn. Slot cynisch "Vorig seizoen zijn we tegen Lazio helemaal weggespeeld", zegt Slot. Hij vertelt dat zijn ploeg door de vele nieuwelingen toen nog niet klaar was voor de topwedstrijden. Nu vindt hij zijn ploeg verder dan hij vooraf had "verwacht en gehoopt". Hij wil er dus niets van weten dat zijn ploeg nu in een vormcrisis zou verkeren. Want na de thuisoverwinning op Lazio leed Feyenoord een nederlaag bij FC Twente en boekte het een op het oog moeizame overwinning in Waalwijk tegen RKC (2-1). "We zitten in een mindere fase, als ik het mag geloven", zegt Slot cynisch.

Foto: 6ee9cc73-fbe1-30b7-a06b-d88820b24045 - Pro shots