Mannen veroordeeld voor doorsluizen informatie in afpersingszaak fruithandel

De rechtbank heeft twee mannen van 34 en 38 uit Bussum tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeeld voor hun rol in de afpersingszaak bij fruitimportbedrijf De Groot in Hedel. Ze sluisden persoons- en adresgegevens door.

Een van de mannen werkte bij een verzekeringsbedrijf en had toegang tot het bevolkingsregister. Op verzoek van Ali G., hoofdverdachte in de geruchtmakende afpersingszaak, werd informatie van familieleden van De Groot opgezocht. Een aanslag op de woning van een dochter van de directeur van het fruitbedrijf werd voorkomen.

Volgens de rechtbank hadden de twee mannen moeten weten dat de vertrouwelijke gegevens voor een aanslag zouden worden gebruikt. Enkele maanden eerder hadden de twee mannen uit Bussum ook illegaal gegevens doorgespeeld. Dat leidde in een andere zaak tot drie aanslagen met vuurwerkbommen, meldt Omroep Gelderland.

Reeks aanslagen

Het Gelderse bedrijf werd in 2019 na de vondst van zo'n 400 kilo cocaïne in een container bananen. door een groep criminelen aansprakelijk gehouden voor "het verlies van hun handel". Ze eisten ruim een miljoen euro voor de volgens hen geleden schade. Er werd gedreigd een medewerker te liquideren als er niet werd betaald. Het bedrijf weigerde dat te doen en schakelde de politie in.

In de afpersingszaak beveiligde de politie tussen de 300 en 400 medewerkers van het bedrijf. De zaak omvat bijna twintig gewelddadige incidenten in de periode tussen januari 2020 en juni 2021. Vorige maand maakte het Openbaar Ministerie bekend slachtoffers in de afpersingszaak een schadevergoeding uit te keren.