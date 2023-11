Afzinken laatste deel Maasdeltatunnel begonnen na mislukte pogingen

Dat de operatie complex is, bleek eerder dit jaar al meerdere keren. Bij het afzinken van het eerste deel (185 meter lang, 50 miljoen kilo) naar de bodem van het Scheur, een waterweg ten oosten van Maassluis, ontstond een lek. Het afzinken van het tweede deel werd vanwege de problemen bij het eerste deel uit voorzorg met twee weken uitgesteld. Dit zijn beelden van het afzinken:

Na drie eerdere, afgeblazen pogingen is vandaag begonnen met het afzinken van het tweede en laatste tunneldeel van de Maasdeltatunnel.

Vervolgens brak een kabel bij de eerste afzinkpoging van het tweede deel. Dat leidde tot schade aan het tunneldeel en nieuwe vertraging. Een volgende poging in oktober werd vervolgens afgelast vanwege een herfststorm.

Grootste tunnel ooit afgezonken in Nederland

Vandaag kon de operatie dus wel definitief beginnen. In de vroege ochtend werd het tunneldeel van het bouwdok naar de afzinkplek gebracht. Rond 13.30 uur liep het eerste water de ballasttank in, waarmee het afzinken was begonnen. Vier pontons houden daarbij het tunneldeel op zijn plek. Morgenmiddag moet het afzinken zijn afgerond.

De Maasdeltatunnel maakt deel uit van de Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg A24. Die moet de A20 bij Vlaardingen verbinden met de A15 bij Rozenburg. De nieuwe tunnel bestaat uit twee delen, die samen ongeveer 400 meter lang, 40 meter breed en 7 meter hoog zijn. De samengevoegde delen vormen de twee tunnelbuizen van de Maasdeltatunnel, met in iedere tunnelbuis drie rijstroken.

Volgens Rijkswaterstaat gaat het om de grootste tunneldelen die ooit in Nederland zijn gebouwd en afgezonken. Daarnaast wordt met de Maasdeltatunnel voor het eerst sinds 2012 weer een tunnel afgezonken in Nederland. Het ging toen om de tunnel voor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, onder het IJ.