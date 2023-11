Meloni wil ten dode opgeschreven Engelse baby naar Italië halen

De regering van premier Meloni heeft de Italiaanse nationaliteit verleend aan Indi Gregory, een baby van acht maanden met een ongeneeslijke genetische ziekte. Het meisje kan daardoor wellicht naar Rome worden overgebracht vanuit Engeland, waar artsen hadden besloten de behandeling te staken. Indi Gregory werd geboren met een mitochondriale ziekte: een zeer zeldzame aandoening waardoor haar cellen geen energie aanmaken. Haar spierweefsel ontwikkelt zich daardoor niet normaal en ze ligt voortdurend in bed aan de beademing. Omdat de aandoening ongeneeslijk is, oordeelden de artsen in het Britse ziekenhuis waar ze behandeld werd dat het beter was om die behandeling stop te zetten.

De ouders van Indi Gregory waren het daar niet mee eens. "We weten dat ze gehandicapt is, maar je laat gehandicapte mensen niet gewoon sterven. We willen haar nog een kans geven", zeiden ze in de rechtszaak die ze tegen het ziekenhuis hadden aangespannen. De rechter stelde echter dat het medische bewijs om de behandeling stop te zetten "unaniem en duidelijk" was. Omdat de lasten van de behandeling groter zouden zijn dan de voordelen, bepaalde het hooggerechtshof dat Indi Gregory uiterlijk vanmiddag om 15.00 uur van de beademing losgekoppeld moest worden. Beroep daartegen was niet meer mogelijk.

Italiaanse nationaliteit Daarop hadden de ouders van het kind zich gericht tot de regering van Italië, waar elke vorm van euthanasie en levensbeëindiging illegaal is. Ze werden daarbij geholpen door christelijke pro-life-organisaties. De conservatieve regering van premier Meloni bleek gevoelig voor de oproep. Meloni maakte op het allerlaatste moment, vlak voor 15.00 uur, bekend dat baby Indi met spoed de Italiaanse nationaliteit zou krijgen. Zo werd ternauwernood het stopzetten van de beademing voorkomen. Volgens Italiaanse media had Italië hierover in het geheim onderhandeld met de Britse regering.