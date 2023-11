Schulting loopt snijwond op na val: 'Hopen haar snel weer op het ijs te zien'

Suzanne Schulting is maandagmiddag tijdens een training in Heerenveen gewond geraakt aan haar rug. De topshorttrackster liep na een val een snijwond op en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

Na de val werd ze ongelukkig geraakt door de schaats van Xandra Velzeboer, die haar niet meer kon ontwijken. Onderzoek in het ziekenhuis heeft inmiddels uitgewezen dat er geen spieren zijn geraakt. Wel moest de wond worden gehecht. Daarna mocht Schulting naar huis.

'Snel terug op ijs'

"Iedereen is natuurlijk in eerste instantie erg geschrokken, vooral Suzanne en Xandra", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Maar Suzanne is in goede handen en we hopen haar weer snel op het ijs te zien."

Schulting had het shorttracken net weer opgepakt, nadat ze de afgelopen zomer op aanraden van specialisten een pauze had ingelast. Ze hoopt tijdens de EK in het Poolse Gdansk (12-14 januari) haar rentree te maken.