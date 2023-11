Klimaatactivisten beschadigen glas rond Venus-schilderij in Londens museum

Twee klimaatactivisten hebben in Londen met hamers een glasplaat kapotgeslagen waarachter het schilderij Toilet van Venus tentoongesteld is. Dat gebeurde in de National Gallery, waar het bekende schilderij van Diego Velázquez hangt.

"Ze lijken Toilet van Venus te hebben aangevallen, waarschijnlijk met veiligheidshamers. De zaal is ontruimd en de politie is gebeld", zegt het Londense museum in een verklaring.

Op beelden is te zien dat er gaten in de beschermende glasplaat zitten. Het schilderij van de 17de-eeuwse Spaanse schilder is na de protestactie weggehaald door het museum en vervangen door een ander werk. Het zal door conservatoren worden geïnspecteerd.

Een man en een vrouw slaan in de museumzaal tegen de glasplaat die over het schilderij heen zit: