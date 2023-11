Taakstraf en 1,5 jaar rijontzegging voor youtuber die crashte met 300 km/uur

De rechtbank in Zwolle heeft youtuber en auto-ondernemer Rick van Stippent veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Ook krijgt de 'autopoetsmiljonair' een rijontzegging van 1,5 jaar. Hij crashte in maart vorig jaar met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de A28 in Rouveen.

De ondernemer uit Heesbeen was onderweg naar een autoshow op het circuit in Assen, toen hij in een slip terechtkwam en de macht over het stuur verloor. In totaal had het voertuig 370 meter nodig om tot stilstand te komen tegen een vangrail.

Zes rijstroken lagen bezaaid met brokstukken en delen van de remschijven lagen 200 meter van het wrak. De Lamborghini Aventador, die ongeveer een half miljoen euro kost, was total loss. Dankzij de sterke constructie van de auto overleefden de 31-jarige Van Stippent en zijn bijrijder de crash. Ze hielden er amper een schram aan over.

'Enorme spijt'

Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie, waarvoor remsporen en technische gegevens uit de auto zijn gebruikt, blijkt dat snelheden van ten minste 314 kilometer per uur werden bereikt. De officier van justitie kwam volgens Omroep Brabant woorden tekort om uit te drukken hoe asociaal hij het rijgedrag vond. "Ga dan naar Duitsland of naar een circuit. Of ga parachutespringen als je zo veel adrenaline zoekt."

Met de taakstraf, de voorwaardelijke celstraf en het innemen van het rijbewijs wil de rechtbank een signaal afgeven aan de verdachte en aan de maatschappij dat dit verkeersgedrag onacceptabel is. Van Stippent vertelde tijdens de zitting twee weken geleden aan de rechter dat hij enorme spijt heeft van die "ene keer dat hij even het gaspedaal diep intrapte".