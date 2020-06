Jongens wel schuldig aan fatale flatbrand Arnhem, maar geen straf

De twee jongens die verantwoordelijk waren voor de brand in een flat in Arnhem in de nieuwjaarsnacht zijn door de rechter schuldig bevonden. Ze krijgen geen straf.

Tegen beide jongens van 13 en 14 was een werkstraf van 60 uur geëist. Volgens de rechtbank hebben zij de brand niet expres gesticht en gaat het om kinderen die de verstrekkende gevolgen van hun handelen niet goed kunnen overzien.

Bij de brand kwamen een man van 39 en zijn zoon van 4 om het leven. De moeder en dochter van het gezin raakten gewond. De brand brak vermoedelijk uit doordat een bank in de hal vlam vatte nadat er vuurwerk op was gelegd. Het gezin stond op dat moment in de lift en kwam erin vast te zitten.