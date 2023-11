Corona komt weer vaker voor, maar hoe erg is het nu?

Collega's die zich ziek melden omdat ze corona hebben, of voor de zekerheid een zelftest doen, omdat ze lopen te snotteren. Je hoort het weer steeds vaker, nu het buiten kouder en natter wordt.

Maar is testen nog wel nodig? En hoe ziek word je van de huidige coronavariant? De stand van zaken in vier vragen en antwoorden.

1. Komt corona veel voor?

"We zien een stijgende lijn sinds juli", zegt Harald Wychgel, woordvoerder bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal mensen met corona in het ziekenhuis neemt toe, net als het aantal coronapatiënten op de intensive care. Op 1 november lagen er 466 patiënten in het ziekenhuis, terwijl dat er begin juli zo'n 40 waren.

Een toename is logisch in het najaar, zegt Wychgel. "Dat is het luchtwegseizoen, en corona is een luchtwegvirus." Het aantal ziekenhuisopnames is nog steeds minder dan in maart dit jaar. En dit jaar gaat het een stuk beter dan in 2022 en 2021, zegt Wychgel.

2. Hoe erg is de huidige variant?

De coronavariant die nu het meest wordt aangetroffen, is omikron XBB en subvarianten daarvan. "Er zijn geen aanwijzingen dat die ziekmakender zijn dan eerdere varianten van omikron", zegt Wychgel.

De ziekteverschijnselen zijn dan ook het bekende riedeltje: hoesten, niezen, keelpijn, loopneus, benauwdheid, koorts en daarbij soms moeheid en spierpijn.

3. Is testen nog nodig?

Nee. Zelf een coronatest doen hoeft niet meer, zegt Wychgel. Bij de GGD is het sinds halverwege maart sowieso al niet meer mogelijk om een test te laten doen. Bij commerciële aanbieders kan dat nog wel, als je bijvoorbeeld een negatieve uitslag nodig hebt voor een reis naar het buitenland.

We moeten corona benaderen als iedere andere luchtweginfectie, zegt Wychgel. Het advies is volgens hem om thuis te blijven als je ziek bent. Ook kun je dan contacten met risicogroepen mijden, in je elleboog niezen en hoesten, en binnenruimtes ventileren. "Je kunt niet voorkomen dat je een luchtweginfectie krijgt, maar je kunt wel voorkomen dat je anderen besmet."

4. Waarom is er weer een vaccinatieronde voor een deel van de bevolking?

Sinds begin vorige maand kunnen mensen uit risicogroepen weer een coronaprik halen. Dat zijn zwangere vrouwen, 60-plussers, mensen met een hoog medisch risico, mensen in een zorginstelling, zorgmedewerkers met direct patiëntencontact en andere mensen die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik.

"We hebben met z'n allen een behoorlijk goede immuniteit opgebouwd, maar mensen in deze groepen lopen het risico om ernstiger ziek te worden", zegt Wychgel.

Dat zij nu een prik kunnen halen, heeft volgens hem opnieuw te maken met het seizoen. Want de coronapiek ligt meestal in de herfst of winter. "Voordat het virus gaat pieken, wil je iedereen gevaccineerd hebben."