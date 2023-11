Met Rus als kopvrouw ziet Tamaëla kansen tegen Oekraïense tennissters

Oranje wacht een pittige klus in de hoofdstad van Litouwen, waarnaar de 'thuisspelende' opponent is uitgeweken vanwege de oorlog met Rusland. Oekraïne kan putten uit een sterk arsenaal aan speelsters, van wie er maar liefst vier terug te vinden zijn in de top 50 van de wereld, met nummer 25 Jelina Svitolina voorop.

"Maar ze spelen niet alle vier, hè', merkt Tamaëla op, in de wetenschap bovendien dat boegbeeld Svitolina er sowieso niet bij zal zijn. "Er spelen twee meiden uit de top 100 mee. Dus we hebben echt wel wat meer kans dan we op voorhand dachten. En we hebben zelf ook een speelster die bijna in de top 50 staat. Arantxa staat gewoon goed te spelen."

'Beste jaar'

Arantxa is natuurlijk Arantxa Rus, die in augustus zelfs even op plaats 41 bivakkeerde, haar hoogste positie ooit. "Het was mijn beste jaar", bevestigt de bijna 33-jarige tennisster die in juli haar eerste WTA-titel veroverde. "Mijn doel voor volgend jaar is de top 30."

Niet een streven dat uit de lucht komt vallen. Rus aast op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs en daarvoor is zo'n hoge klassering op de mondiale ladder een Nederlandse eis. "Daarom is het goed om tegen zulke sterke tegenstanders te spelen." Niet dat er in Vilnius punten voor de ranglijst te verdienen zijn. Maar het is wel weer een goed testmoment.