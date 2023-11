Podcast De Dag: de 'linkse' worsteling met de oorlog

Als Frans Timmermans op 14 oktober het eerste gezamenlijke GroenLinks-PvdA-congres toespreekt, is de sfeer enthousiast en optimistisch. Het gaat goed in de peilingen en zelfs na het uitbreken van de oorlog in Gaza lukt het om eensgezind op te treden. Maar, vertelt politiek verslaggever van Nieuwsuur Nynke de Zoeten in deze podcast, in een deel van de achterban lopen de emoties over de oorlog hoog op en is er ook onvrede over de lijn die wordt uitgezet. Met name onder GroenLinks-leden is dat het geval.

Die onvrede zie je ook in een deel van de achterban van linkse partijen in het buitenland. In Engeland staat Labour er goed voor in de peilingen, maar dreigt de oorlog de partij te verdelen en komt het leiderschap onder druk te staan. Ook binnen de Democratische Partij van president Biden in de VS is veel discussie.

Historicus en Midden-Oostendeskundige Peter Malcontent schetst hoe het links-rechtsdenken over Israël is ontstaan en waarom er juist op de linkerflank culturele en ideologische verschuivingen plaatsvinden die voor een zekere worsteling zorgen.

Reageren? Mail [email protected]