Nieuwe aangifte van misbruik tegen oppas uit Schagen

Tegen de 24-jarige oppas uit Schagen die wordt verdacht van kindermisbruik bij een oppasgezin, is een nieuwe aangifte van misbruik gedaan. Het incident is niet gerelateerd aan zijn werk als oppas.

Het slachtoffer is een neef van de man, maakte het Openbaar Ministerie bekend op een zitting tegen de verdachte. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2017 en 2018, toen de neef ongeveer 11 jaar was.

De aangifte is gedaan nadat in augustus bekend was geworden dat de man verdacht wordt van misbruik bij zeker één van de gezinnen waar hij als oppas werkte.

Marktplaats

De man bood zich vanaf 2019 via Marktplaats aan als oppas. Met een foto in politie-uniform zou hij vertrouwen hebben gewekt bij gezinnen. Hij is nooit in dienst geweest bij de politie, maar droeg het uniform een keer tijdens zijn opleiding tot handhaver. De man heeft bij zeker elf gezinnen in het hele land als oppas gewerkt.

De man zit sinds mei vast, maar de zaak kwam in augustus in de openbaarheid. Op een eerdere zitting in de zaak maakte het OM bekend dat er duizenden beelden met kinderpornografisch materiaal zijn gevonden.