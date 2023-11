Advies: mbo moet beter omgaan met afhandeling stagediscriminatie

Onderwijsprofessionals in het mbo-onderwijs moeten beter getraind worden om de afhandeling van meldingen van discriminatie tijdens de stage te verbeteren. Dat is de conclusie van een kwalitatief onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor voerden de onderzoekers onder meer uitgebreide gesprekken met 41 mbo-studenten.

Mentoren, stagebegeleiders of andere onderwijsprofessionals kunnen soms niet goed herkennen of iets discriminatie is en kunnen daar ook lastig empathisch mee omgaan. Stagebegeleiders of mentoren leggen de schuld van discriminatie regelmatig bij de studenten in plaats er actief wat aan doen. Ook weten ze niet goed om te gaan met de meldingen, blijkt uit het onderzoek.

In het onderzoek worden voorbeelden genoemd door studenten. Zo zou er onder meer gezegd zijn dat 'ze niet in de slachtofferrol moet kruipen', en 'dat ze maar door de zure appel heen moeten bijten'. Ook worden er opmerkingen gemaakt over het dragen van een hoofddoek, zoals "O, ben je nu uitgehuwelijkt?".

Geen meldingen meer

Doordat studenten slechte ervaringen hebben bij de afhandeling van hun melding wordt er door hen soms ook gedacht dat het geen zin meer heeft om te laten weten dat ze discriminatie ervaren. Daardoor ligt het aantal werkelijke ervaringen van discriminatie mogelijk hoger. Studenten trekken pas vaak aan de bel als ze echt wanhopig zijn of zich niet meer veilig voelen.

Volgens het Verwey-Jonker Instituut overwogen sommige studenten om te stoppen met hun stage of zelfs hun hele studie.

Mbo-onderwijs verbeteren

Het ministerie van Onderwijs lanceerde eerder dit jaar een plan, ondertekend door werkgevers, werknemers en mbo-instellingen, om de stages van mbo-studenten te verbeteren. Daarin staat onder meer dat de stagevergoedingen omhooggaan en dat discriminatie op de stagemarkt tegengegaan moet worden. Zo moet elke onderwijsinstelling een meldpunt voor stagediscriminatie oprichten.

Het Verwey-Jonker Instituut pleit ervoor dat elke klachtenbehandelaar getraind is om zijn taak zo goed mogelijk te vervullen. Dan leren ze om beter in te grijpen als een student melding maakt van stagediscriminatie. Eerder dit jaar publiceerde het instituut al een aantal handvatten om stagediscriminatie beter aan te pakken.

Er is geen onderzoek gedaan naar het meldproces in het hbo- en universitair onderwijs.