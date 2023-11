Vanavond op tv: Wat betekent de dreigende taal van Israël? • In gesprek met Joost Eerdmans (JA21)

De dreigende taal van de Israëlische regering

Terwijl wereldwijd wordt geroepen om een wapenstilstand tussen Israël en Hamas, lijkt de Israëlische regering steeds dreigendere taal uit te spreken. Zo bleek vorige week uit een gelekt beleidsdocument dat Israëlische overheidsmedewerkers voorstelden Gazanen te verplaatsen naar de Sinaï-woestijn in Egypte. Enkele weken daarvoor begon de Israëlische regering met het uitdelen van vuurwapens aan vrijwilligers in de regio's bij de grens met de Palestijnse gebieden en in gemengd Joods-Arabische nederzettingen.

En gister schorste premier Netanyahu de ultrarechtse minister van erfgoed, Amihai Eliyahu, vanwege zijn uitspraak waarin hij de mogelijkheid om een atoombom op Gaza te gooien niet uitsloot.

Wat betekenen deze acties en uitspraken?