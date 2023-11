'Verbijsterde' Wolff wil ingrijpende veranderingen na 'slechtste weekend in 13 jaar'

"Voor mij persoonlijk was het het slechtste weekend in dertien jaar in de Formule 1", aldus Wolff. "Het is volkomen verbijsterend en onaanvaardbaar. We hebben een goede structuur, een solide team, maar zo zag het er vandaag niet uit."

Lewis Hamilton was bij de Grand Prix van Brazilië de best presterende Mercedes-rijder met een achtste plek, op ruim een minuut van winnaar Max Verstappen. George Russell viel uit terwijl hij op plek elf lag.

Twee tweede plaatsen op rij voor Hamilton - waarvan er één naderhand werd afgepakt - hadden Mercedes hoop gegeven dat het gat met Verstappen gedicht werd. Maar in São Paulo, waar vorig jaar nog de enige GP-zege van het seizoen geboekt werd, bleek het team volgens Wolff "pleisters te hebben geplakt" op een gapende wond.

"Het is verbijsterend", vond Wolff. "Van een hele snelle en uitgebalanceerde auto en coureurs die heel blij zijn, tot een nachtmerrie. Hoe is dat mogelijk? Het zou mij niet verbazen dat we ontdekken dat er een mechanisch probleem is in de manier waarop we ze afstellen, als we de auto's de komende dagen analyseren."

Russell, die zijn Mercedes twaalf ronden voor het einde noodgedwongen aan de kant had gezet, wacht de conclusies van die analyse met smart af. De Engelsman snapte niets van de losse flodder in Brazilië. "Het was een verbijsterend weekend om te begrijpen."