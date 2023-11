Opgesloten Iraanse Nobelprijswinnaar in hongerstaking, meldt familie

De Iraanse Nobelprijswinnaar Narges Mohammadi is in de gevangenis in hongerstaking gegaan. Dat meldt de familie van de mensenrechtenactiviste op haar Instagramaccount.

Mohammadi protesteert met haar hongerstaking tegen de omstandigheden waarin ze wordt vastgehouden en tegen de eis dat Iraanse vrouwen een hoofddoek moeten dragen, aldus haar familie. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op het nieuws van de hongerstaking.

Ernstige zorgen

Vorige week liet de familie van Mohammadi al weten ernstig bezorgd te zijn over de gezondheid van de mensenrechtenactiviste. Er moet met spoed worden gekeken naar long- en hartklachten van Mohammadi, meldde de familie. Ze zou de benodigde medische hulp niet krijgen vanwege haar weigering een hoofddoek te dragen.

Mohammadi zit al jaren vast in de beruchte Evin-gevangenis in hoofdstad Teheran. Ze is vanwege haar strijd voor mensenrechten veroordeeld voor het verspreiden van propaganda tegen de staat en zit momenteel een celstraf uit van twaalf jaar, volgens mensenrechtenorganisatie Front Line Defenders.

Begin vorige maand kende het Nobelcomité haar de Vredesprijs toe voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. De prijs wordt 10 december uitgereikt.