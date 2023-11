Openbaar Ministerie eist 25 miljoen boete van chemiebedrijf Sabic

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 25 miljoen euro van het chemiebedrijf Sabic vanwege vier incidenten op het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen.

Het OM noemt het bedrijf "amateuristisch" als het aankomt op veiligheid, citeert 1Limburg. Het chemiebedrijf zou de werkprocessen niet op orde hebben, nauwelijks toezicht houden en niet leren van incidenten.

Sabic mag aanstaande woensdag tijdens de rechtszaak inhoudelijk reageren op alle aantijgingen.

Dode en gewonden

In 2016 ontstond brand bij een naftakraker (een tank waarin het olie-achtige nafta wordt verhit zodat de grondstof in kleinere delen uiteenvalt) van Sabic. Twee mensen raakten zwaargewond, een van hen overleed later in het ziekenhuis. Volgens het OM is het bedrijf nalatig geweest met werkinstructies waardoor de onderhoudsmedewerkers werden verrast door brandbare vloeistof.

Bij een eerder incident in 2015 is nafta uit een tankopslag gelekt. Dat gaf onder meer stankoverlast voor de omgeving en was gevaarlijk voor personeel. Bij een ander incident lekte het gas isobutaan weg. Dat werd dagenlang niet opgemerkt door Sabic.

Nog geen drie jaar later gebeurde opnieuw een ongeluk bij de naftakraker. Ook toen spoot er onverwachts vloeistof uit. Een onderhoudsmonteur liep brandwonden op.

Chemelot

Het Chemelot-complex is een van de grootste chemische industrieterreinen in Europa. Er zijn vier chemiebedrijven op het Chemelot-industriecomplex gevestigd: Sabic, Borealis Plastomers, OCI Nitrogen en AnQore. Al die bedrijven worden vervolgd door het OM vanwege gevaarlijke incidenten op het terrein.

Chemelot is de overkoepelende vergunninghouder op het terrein en wordt daarom ook vervolgd. De rechtbank buigt zich negen dagen lang over de vraag wie er precies verantwoordelijk is voor de incidenten en ongevallen op het terrein in de afgelopen jaren.

Uitspraken volgen pas eind dit jaar of begin volgend jaar.