Gewonde na explosie in chalet op Brabants vakantiepark

Bij een explosie in een chalet op een vakantiepark in het Brabantse Putte is gisterenavond iemand zwaargewond geraakt. Na de explosie ontstond brand.

Volgens Omroep Brabant vond er een explosie plaats toen de 26-jarige bewoonster de oven opende. Het is niet duidelijk waardoor de ontploffing werd veroorzaakt.

Er kwamen veel hulpdiensten naar het vakantiepark toe. De bewoonster is naar een brandwondencentrum gebracht.

Het chalet brandde volledig uit. De brandweer kon voorkomen dat naastgelegen chalets ook vlam vatten.

Gasexplosies

Enkele weken geleden raakten twee mensen zwaargewond bij een explosie in een vakantiehuisje in het Gelderse Voorthuizen. Dat kwam door een ongeluk met het gasfornuis.

Afgelopen zomer ging het ook al eens mis op een vakantiepark in het Friese Hindeloopen. Een chalet werd opgeblazen door een gasexplosie.