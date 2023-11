Mediamarkt mag enkele winkels failliet BCC overnemen

Elektronicaketen Mediamarkt mag acht winkels van de failliete concurrent BCC overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaald. Het gaat om locaties in Amsterdam, Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude.

Mediamarkt gaf al eerder aan de winkels over te willen nemen. Volgens toezichthouder ACM is er na de overname nog genoeg concurrentie over op de Nederlandse markt. Zonder de BCC-vestigingen heeft Mediamarkt 48 winkels in Nederland. De elektronicaketen wil winkels overnemen op plekken in het land waar nog geen of weinig winkels waren.

BCC ging in september failliet, het bedrijf met zestig filialen zat al langer in zwaar financieel weer. De curatoren probeerden nog een doorstart voor het bedrijf voor elkaar te krijgen, maar dat lukte niet. Wel worden er volgens RTL Nieuws nog vijf winkels door branchegenoten EP en Mikro-Electro overgenomen. Daarmee komt het totaal dus op dertien winkels die een doorstart maken.

Het is nog niet bekend wat de overnames gaan betekenen voor het winkelpersoneel.