Liverpool-speler Díaz doet emotionele oproep aan ontvoerders vader in Colombia

ELN is de communistische guerrillabeweging Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger), die de ontvoering heeft opgeëist. De ELN is berucht vanwege aanslagen, moorden en ontvoeringen. Vaak kidnappen ze naasten van welgestelde burgers om hen zo te kunnen afpersen. Of dat nu ook het geval is, is niet duidelijk.

"Vandaag is het niet de voetballer die tegen u praat, maar vandaag spreekt Lucho Díaz, zoon van Luis Manuel Díaz, tot u", schrijft de 26-jarige voetballer. "Mijn vader is een onvermoeibare werker en steunpilaar van het gezin. Ik vraag de ELN mijn vader onmiddellijk vrij te laten en vraag de internationale organisaties samen te werken om mijn vader vrij te krijgen."

Luis Díaz, de Colombiaanse voetballer van Liverpool, heeft via een emotionele oproep op Instagram de ontvoerders van zijn vader gevraagd hem vrij te laten. De ouders van de international werden eind oktober bij een tankstation in Colombiaanse departement La Guajira ontvoerd door gewapende mannen op motoren. Díaz' moeder werd al snel weer vrijgelaten, maar zijn vader zit nog altijd vast.

Ondanks de onzekerheid over het lot van zijn vader, zat Díaz zondag op de bank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen Luton Town. Bij een 1-0 achterstand werd er een beroep gedaan op de vleugelaanvaller, die in de ploeg kwam als vervanger van Ryan Gravenberch. Twaalf minuten later maakte hij de 1-1, tevens eindstand.

De doelpuntenmaker maakte van de gelegenheid gebruik om zijn wedstrijdshirt op te tillen en een tekst te tonen: "Libertad para papa." Vrijheid voor papa.

Díaz zegt veel steun te krijgen van zijn ploeggenoten, maar zijn familie heeft het zwaar, zo blijkt uit het Instagram-bericht. "Mijn moeder, mijn broers en ik zijn wanhopig, bang. We hebben geen woorden om te beschrijven wat we voelen. Het lijden zal pas eindigen als we hem weer thuis hebben. Ik vraag u om hem onmiddellijk vrij te laten, zijn integriteit te respecteren en dit pijnlijke wachten zo snel mogelijk te beëindigen."