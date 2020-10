Pescara-held Verratti is de 'nuovo capo' van Italië en klaar om te oogsten

Marco Verratti en Italië hopen woensdag in Bergamo (aftrap 20.45 uur) een gat te slaan met Nederland in groep A van de Nations League - Getty Images

Marco Verratti is het fundament onder het gerenoveerde Italiaanse voetbalelftal. "Hij compenseert het gebrek aan creativiteit bij de 'Azzurri' met een onvoorwaardelijke vechtlust. Hij staat er altijd in moeilijke tijden." Zo klonk het oordeel van La Gazzetta dello Sport over Verratti, afgelopen maandag na de fletse 0-0 van Italië in het Nations League-duel met Polen op een volgens de Italianen belabberde grasmat in Gdansk. De middenvelder van Paris Saint-Germain kreeg het hoogste cijfer van alle spelers: een 6,5. In Italië is menigeen het erover eens dat het kind van Pescara een van de nieuwe leiders van de 'Azzurri' is geworden. En Verratti (27) is na acht seizoenen vol succes met PSG, waaronder zeven landstitels, ook klaar om te oogsten als international. Bekijk hieronder een samenvatting van Polen-Italië van afgelopen zondag:

Verratti is het voorbeeld van de voetballer die iedereen wel kent, wiens achternaam door flink wat PSG-fans op de rug wordt gedragen, maar toch minder beklijft omdat hij in Parijs in de schaduw staat van Neymar, Kylian Mbappé en Angel Di María. Maar juist daarin schuilt ook de kracht van de veelzijdige Italiaan, die zich met 319 officiële wedstrijden voor PSG staande heeft gehouden tussen alle sterren in de Franse metropool.

Zijn interlandloopbaan is door blessureleed en tegenvallende resultaten (nog) geen jongensboek. Zo miste Verratti, net zoals Nederland, het WK 2018 met Italië. Inmiddels heeft hij 37 interlands achter zijn naam staan. Dat is relatief weinig voor een 27-jarige voetballer die het in 2012 al tot de Italiaanse EK-voorselectie schopte. Gevreesd trio Verratti koestert nog altijd warme gevoelens voor jeugdliefde Pescara, waar hij zijn voetbalopleiding genoot. Hij promoveerde in 2012 met de club naar de Serie A na een gedenkwaardig seizoen waarin hij met huurlingen Ciro Immobile (nu Lazio) en Lorenzo Insigne (Napoli) een gevreesd trio vormde. Pescara stond onder leiding van de doorgewinterde coach Zdenek Zeman, die mede dankzij de 'musketiers van Abruzzo' het kampioenschap in de Serie B veroverde.

Dat Verratti's liefde voor Pescara nog diep zit, bleek wel uit zijn ludieke oproep aan voormalig PSG-teamgenoot Zlatan Ibrahimovic om voor zijn voormalige club te gaan voetballen. Hij uitte die wens met een bewerkte afbeelding van Ibrahimovic in het shirt van Pescara op social media. "Ibrahimovic, mijn vriend, we wachten met open armen op je. Wat denk je ervan Massimo Oddo?? (de trainer van Pescara, red.)", schreef Verratti erbij. Verratti zou de afbeelding overigens later weer verwijderen van zijn Instagram-account.

