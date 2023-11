Ecclestone heeft Zandvoort weer omarmd: 'Zolang Max rijdt, zal F1 blijven komen'

Veertig jaar lang stond Ecclestone aan het hoofd van de sport. Hij was de godfather van de Formule 1. Uitgekookt, charmant, dwars en eigenzinnig: hij wisselde van rol wanneer hij dat nodig vond. Maar altijd keihard, de wil van Ecclestone was wet.

Vaak komt Ecclestone niet meer op de circuits. De Grand Prix van Brazilië is de eerste race die hij dit jaar bezoekt. Dat Ecclestone uitgerekend in São Paulo opduikt, is niet zo vreemd. Zijn partner is Braziliaanse. De 46-jaar jongere Fabiana Flosi is vicepresident van autosportfederatie FIA in Zuid-Amerika.

Hij verdeelt en heerst niet meer, maar Bernie Ecclestone voelt zich nog altijd thuis op de startgrid van de Formule 1. Met kleine pasjes stapt hij rond in São Paulo, waar hij op 93-jarige leeftijd de race in Brazilië bezoekt.

Op welke plek Verstappen hoort in die eregalerij? "Max is de beste coureur die in de Formule 1 heeft gereden sinds de oprichting van de sport", laat hij weten in gesprek met de NOS.

In 2017 nam het Amerikaanse mediaconcern Liberty Media een meerheid in de aandelen van de FOM, het moederbedrijf van de F1. Daarmee was de rol van Ecclestone na meer dan vier decennia uitgespeeld.

Ondanks zijn hoogbejaarde leeftijd mist Ecclestone een deel van het werk dat hij deed. "Het zakelijke gedeelte. De races zelf niet per se, ik bleef vaak toch maar tot halverwege. Ik was er nooit tot het einde van de race."

"Het was een bende", is hij duidelijk over de reden om Nederland destijds links te laten liggen met 'zijn' Formule 1. Het evenement was commercieel niet meer interessant, het circuit vervallen en bovenal gevaarlijk. "Het was een slecht circuit, al waren er daar wel meer van in die jaren."

"Eigenlijk is het nooit echt een favoriet van me geweest. Er zijn zoveel erge dingen gebeurd", verwijst Ecclestone naar de dodelijke ongelukken tijdens de GP's van 1970 en 1973. "Hopelijk zijn we daar nu vanaf."

Dat de Formule 1 zou terugkeren naar die "bende" in de duinen, had Ecclestone nooit gedacht, zei hij in 2020 tegen de NOS.