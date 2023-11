Opnieuw minder kantoorpanden omgebouwd tot woning

Het aantal woningen dat ontstaat door het ombouwen van kantoorpanden is opnieuw afgenomen. Vorig jaar ontstonden er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 3000 woningen door kantoorpanden te transformeren, dat is 30 procent minder dan in 2021.

Kantoorpanden die aantrekkelijk zijn voor transformatie tot woningen zijn grotendeels al omgebouwd. "Het laaghangend fruit is wel geplukt", zegt hoogleraar woningbouw aan de TU Delft Peter Boelhouwer. Ook noemt hij de beperkte capaciteit bij ambtenaren om de benodigde procedures af te ronden. "En het gebruik van kantoorpanden voor de opvang van Oekraïners kan een rol spelen."

Ziekenhuizen en scholen

Van alle woningen die niet ontstaan zijn door nieuwbouw komt het grootste deel uit het ombouwen van kantoren. Het aantal woningen dat voortkwam uit andere type gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen, nam toe met 11 procent. In totaal ontstonden vorig jaar 9600 woningen uit het ombouwen van gebouwen. Daarmee dook dat aantal voor het eerst onder de 10.000.

Het aantal woningtransformaties verschilt sterk per regio. In 2022 nam in Flevoland het aantal het sterkst toe, van 75 naar 355. Ruim driekwart hiervan bevindt zich in Almere, waar enkele grote projecten zijn afgerond. Van de grote steden leverde Utrecht de minste woningtransformaties op.