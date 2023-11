Wiegman geeft inkijkje in coach zijn: 'Een goede leider is vooral een verbinder'

Sarina Wiegman wil winnen, laat dat duidelijk zijn. Maar als ze wint, dan wel op haar manier. De bondscoach in het vrouwenvoetbal leidde twee keer een team naar EK-goud: Nederland in 2017 en Engeland in 2022. En ze leverde een historische prestatie door met twee verschillende landen de WK-finale te halen.

Komende donderdag komt haar boek What It Takes uit, over haar leven en haar coachingsfilosofie. Wat maakt haar als leider zo succesvol?

"Het gaat allereerst om presteren", zegt Wiegman stellig. Maar dat is niet het enige. "Het gaat ook om het verbeteren van de positie van vrouwen."

Dat doet ze allereerst binnen haar team. Zo wilde ze toen ze bondscoach van Engeland werd per se een sportpsycholoog in de staf. Voor de speelsters, maar ook om de begeleiding te wijzen op zaken die je anders zouden kunnen ontgaan.

Je durven uitspreken

Ook naar buiten toe wil ze haar podium gebruiken om mensen verder te brengen.