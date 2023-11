Grootste moskee van Nederland krijgt ook museumfunctie

De grootste moskee van Nederland, de Ulu Moskee in Utrecht, heeft vanaf vandaag ook een museumfunctie. Doel is dat meer mensen een bezoek brengen aan de moskee.

Yücel Aydemir, voorzitter van de Ulu Moskee, hoopt dat meer mensen vanwege de museumfunctie eens binnenlopen. "We hopen juist de mensen die een vooroordeel hebben nou eens op bezoek te krijgen. Mensen die argwanend zijn naar moslims en moskeeën, zodat we het gesprek aan kunnen gaan", zegt hij tegen RTV Utrecht.

In totaal hebben nu 22 gebedshuizen in Nederland zich aangesloten bij 'Het Grootste Museum van Nederland'. Op vaste tijden kunnen bezoekers binnenlopen bij aangesloten synagogen, moskeeën en kerken.

Verhaal erbij

Net als in andere musea is er bij de Ulu Moskee uitleg te vinden over de verschillende onderdelen van het gebouw vlak bij Utrecht CS. Aydemir: "Je kunt alle elementen in de moskee leren kennen. Bijvoorbeeld de ruimte waar de imam het gebed leidt en de preekstoel. Al dat soort zaken daar hebben we nu een mooie uitleg bij, op de 'kijkkaart'. Dus dan krijg je er het verhaal bij."

Interim-directeur van Het Grootste Museum van Nederland Anique de Kruijf vindt het belangrijk om het religieus erfgoed in Nederland met elkaar te delen. "Dan leren we elkaars tradities kennen. Het is belangrijk om nieuwsgierig naar elkaar te zijn om elkaar beter te begrijpen en te weten wat onze achtergrond is en wat ons inspireert."