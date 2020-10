Vier Italianen en een Belg kleuren Giro, Cavendish in de aanval in Scheldeprijs

De sprintkoning van deze Giro is natuurlijk Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ versloeg Peter Sagan en Davide Ballerini met minimaal verschil op Sicilië, maar was daarna met grote overmacht de beste in Matera en Brindisi. Toch is het verschil met Peter Sagan in het puntenklassement maar 20 punten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het kunststukje van de Slowaak dinsdag.