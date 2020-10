Démare pakt zijn vierde ritzege deze Giro, Ewan wint 108ste Scheldeprijs

De Belgische collega's van Sporza hebben ook een verslaggever in de Giro. En die sprak vanochtend met Wilco Kelderman. De Nederlander rijdt een ijzersterke Giro en is tweede in het klassement. Maar gisteren werd hij opgeschrikt door de positieve coronatest van ploegmaat Michael Matthews.

"Het was wel een redelijk grote klap", erkende Kelderman. "Het is vervelend en je denkt dan na of je in zijn buurt bent geweest. Het was chaotisch en onduidelijk gisteren. Er was ook stress, je moest eten op de kamer. Het was heel raar."

Maakt hij zich zorgen voor de komende dagen? "Niet echt. Ik voel me fit en we zijn gisteren nog een keer getest. Iedereen was negatief en ook bij Michael is niet eens zeker of het wel echt positief was. Het kan ook vals positief zijn. Of de vrees leeft dat de Giro Milaan niet haalt? Dat zou zomaar kunnen."