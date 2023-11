PostNL had 'lastig kwartaal', leed 11 miljoen euro verlies

PostNL verstuurde in het derde kwartaal meer pakjes dan een jaar eerder, maar dat was onvoldoende om de kostenstijgingen van het bedrijf op te vangen. Onder meer de hoge energierekeningen en stijgende salarissen drukten de resultaten.

Dat het aantal verzonden pakjes stijgt, komt vooral voor rekening van internationale klanten van PostNL. Maar die buitenlandse markt is minder lucratief voor het bedrijf dan de binnenlandse. In Nederland merkte PostNL dat de consumenten online minder besteedden; het binnenlandse volume aan pakketjes nam iets af vergeleken met een jaar eerder.

In het tweede kwartaal meldde PostNL nog een groeiende omzet en winst. Maar die stijgende lijn kon het bedrijf in het derde kwartaal niet doorzetten. PostNL leed in de periode van juli tot en met september een verlies 11 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog een winst van 12 miljoen.

Lastig

Al met al spreekt bestuursvoorzitter Herna Verhagen van een "lastig kwartaal" voor PostNL. Het aantal verzonden posttukken blijf dalen, van 390 miljoen in het derde kwartaal van 2022 naar 356 miljoen dit jaar.

Verder kampt PostNL met een hoog ziekteverzuim. Dat wordt onder meer veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt. Er staan veel vacatures open. Toch verwacht het bedrijf tijdens de decemberdrukte op volle capaciteit te kunnen draaien.