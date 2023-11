Ovatie voor basketbalster Griner bij rentree in Amerikaans nationaal team

Bij het omroepen van de namen in de hal was veruit het grootste applaus voor de 33-jarige Griner, die enkele dagen voor haar rentree al vertelde dat het dragen van het Amerikaanse shirt veel voor haar betekent.

Brittney Griner heeft bij haar rentree in de nationale Amerikaanse basketbalploeg een ovatie gekregen van het aanwezige publiek. Het was voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio, waar de Verenigde Staten goud wonnen, en haar gevangenschap in Rusland dat Griner weer uitkwam voor haar land.

Griner werd vorig jaar wereldnieuws, toen ze in Rusland werd opgepakt en gevangengezet. De basketbalster vertrok regelmatig in pauzes van de Amerikaanse basketbalcompetitie naar Rusland om daar te spelen, maar in februari 2022 - een week voor de inval van Rusland in Oekraïne - werd ze aangehouden.

Op het vliegveld van Moskou werd ze betrapt met een kleine hoeveelheid cannabisolie in haar bagage, een middel dat verboden is in Rusland. Ze kreeg negen jaar celstraf vanwege het bezit en smokkelen van drugs en moest de straf uitzitten in een gevangenenkamp.

Griner bracht uiteindelijk tien maanden door in een Russische cel. Begin december werd de Amerikaanse na een gevangenenruil met een Russische wapenhandelaar vrijgelaten.

Voorbereiding op Parijs

De rentree van Griner vond plaats tijdens een oefenwedstrijd tegen Tennessee, de eerste in aanloop naar de Spelen van komende zomer in Parijs. Als wereldkampioen heeft Amerika het ticket voor Parijs al binnen.

De wedstrijd werd met ruime cijfers gewonnen door de Verenigde Staten: 95-59. Griner maakte elf punten. Betnijah Laney werd met veertien punten topscorer.