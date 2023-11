Waterkwaliteit Nederlandse sloten en plassen blijft slecht

Slechts 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat zegt Natuur & Milieu na burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen.

Veel kleine wateren bevatten bijvoorbeeld weinig planten of waterdiertjes, of te veel meststoffen. Ook is het water vaak troebel. In een groot deel van de wateren die wel helder zijn, groeien te weinig planten. Metingen die burgers hebben gedaan, laten al vijf jaar lang zien dat de waterkwaliteit in Nederland ernstig onder druk staat, schrijft de natuurorganisatie.

Hierdoor kan de biodiversiteit in en rondom de Nederlandse kleine wateren in de knel komen. Dat heeft een wisselwerking met de waterkwaliteit: een rijkere diversiteit aan planten en dieren kan namelijk bijdragen aan goede waterkwaliteit.

Uit onderzoek van twee jaar geleden van Natuur & Milieu bleek dat 17 procent van de kleine wateren een goede kwaliteit heeft. Toch wil de organisatie niet spreken van verbetering omdat de marges te klein zijn om conclusies te trekken.

'Gaat verkeerde kant op'

Natuur & Milieu noemt de huidige situatie alarmerend. "Het gaat echt de verkeerde kant op", zegt directeur Rob van Tilburg. "Het is tijd voor actie om te zorgen dat onze vennen, sloten en plassen weer een gezonde plek met schoon water, planten en dieren worden. Dit is ook noodzakelijk om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water die in 2027 al voor de deur staan te gaan halen."

Vanaf 2027 moet Nederland voldoen aan strengere Europese regels voor waterkwaliteit. Mocht de kwaliteit dan niet op het juiste niveau zijn, dan kan de overheid boetes krijgen van de Europese Unie. Ook kunnen vergunningen van grote bedrijven worden aangevochten als zij het water vervuilen met lozingen.

Minister Harbers schreef vorig jaar aan de Tweede Kamer dat Nederland die doelen waarschijnlijk niet gaat halen.