Wekdienst 6/11: Trump moet getuigen in fraudezaak • Nieuwe poging afzinken Maasdeltatunnel

Eerst het weer: Het wordt een wisselvallige dag met zon, wolken en buien. In de kustgebieden is er kans op onweer en hagel. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 11.

Goedemorgen! Vandaag moet oud-president Trump getuigen in een fraudezaak tegen hem. En in Vlaardingen wordt opnieuw geprobeerd het tweede deel van de Maasdeltatunnel af te zinken.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Amerikaanse oud-president Trump moet in New York getuigen in een fraudezaak tegen hem en drie van zijn kinderen. Hij wordt ervan verdacht de waarde van zijn vastgoedbedrijf te hebben overdreven voor onder meer belastingvoordeel.

Bij Vlaardingen wordt opnieuw geprobeerd om het tweede deel van de Maasdeltatunnel af te zinken. De operatie is al twee keer afgebroken: na een lekkage en na een kabelbreuk.

Het Openbaar Ministerie komt met de eis tegen een chemieconcern op industrieterrein Chemelot bij Geleen. Het OM spreekt van ernstige incidenten waarbij een dode is gevallen en giftige stoffen zijn gelekt.

Wat heb je gemist?

De grote agentschappen van de Verenigde Naties hebben in een zeldzame gezamenlijke verklaring opgeroepen tot een "onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren" in de oorlog tussen Israël en Hamas. In de verklaring - die op X is gepubliceerd - roepen de leiders van onder meer Unicef, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) op het internationaal recht te respecteren.

In het statement spreken de hoofden van de organisaties zowel hun afschuw uit over de moord op en de ontvoering van Israëlische burgers door Hamas, als over de doden aan de Palestijnse kant. Ze roepen Hamas onder meer op de meer dan 240 gegijzelden vrij te laten.

Volg het nieuws over de oorlog tussen Israël en Hamas in ons liveblog.

Ander nieuws uit de nacht:

Auto ramt terras van kroeg in Australië, vijf doden: Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, maar volgens de politie was er vermoedelijk geen opzet in het spel.

'Zeker 35 doden bij gevechten afgelopen weekend in Sudan': Zaterdag kwamen tien mensen om toen een aantal huizen in Khartoem werd geraakt door explosieven. Ook waren er beschietingen waarbij 25 mensen gedood zijn.

En dan nog even dit:

Vijftig jaar geleden begon een reeks van tien autoloze zondagen. Reden: de oliecrisis. In deze video zie je hoe dat eruitzag en waarom oud-verkeersofficier Koos Spee wel de weg op mocht.