Swiatek verslaat Sabalenka bij WTA Finals en is dicht bij nummer één-positie

Iga Swiatek heeft in de halve finales van de WTA Finals in Cancun Aryna Sabalenka in twee sets verslagen: 6-3, 6-2. De 22-jarige Poolse is daardoor nog één zege verwijderd van de nummer één-positie op de wereldranglijst.

Om Sabalenka, de huidige mondiale nummer één, van de troon te stoten, moet Swiatek in de finale van het eindejaarstoernooi Jessica Pegula verslaan. Het zou niet de eerste keer zijn dat Swiatek de wereldranglijst aanvoert. Ze stond al 75 weken op nummer één, maar werd afgelopen september bij de US Open voorbijgestreefd door Sabalenka.

Snelle break Swiatek

Het halvefinaleduel tussen Swiatek en de Belarussische Sabalenka werd zondag al na drie games stilgelegd en een dag later uitgespeeld. De Poolse was bij de hervatting sneller bij de les dan haar tegenstander. Ze forceerde een vroege break en liep uit naar 4-1 in de eerste set.

Viervoudig grandslamwinnaar Swiatek had controle over de harde slagen van haar opponent en maakte minder onnodige fouten. Sabalenka, de verliezend finalist van vorig jaar, kreeg wel twee keer de kans de Poolse te breken, maar slaagde daar niet in.