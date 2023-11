Partijen beloven te veel en kiezen te weinig, waarschuwt SCP

"Partijen benoemen bijvoorbeeld dat de personeelstekorten in de zorg en het onderwijs veel aandacht verdienen, maar verbinden daar geen consequenties aan", zegt SCP-directeur Karen van Oudenhoven in Nieuwsuur. "Alleen maar mooie dingen beloven is niet waar kiezers op zitten te wachten. Burgers zijn niet achterlijk. Ze willen een kabinet dat de problemen oplost."

Het SCP selecteerde de tien partijen op basis van zetelaantal in de Tweede Kamer en in de Peilingwijzer. Het gaat om BBB, CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks/PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, SP en VVD. Het programma moest vóór 1 oktober beschikbaar zijn. Dat van Nieuw Sociaal Contract kwam te laat .

Alle onderzochte partijen laten steken vallen, schrijft het SCP. Als partijen wél keuzes maken, zijn de gevolgen vaak niet uitgewerkt. Ook denken partijen niet genoeg na over de uitvoerbaarheid van hun plannen.

Er zijn enkele uitzonderingen. Over arbeidskrapte zegt D66 dat Nederland meer moeten investeren in productiviteit. En NSC, niet meegenomen in het SCP-rapport, schrijft dat de overheid minder plannen moet maken in sectoren waar er personeelstekorten zijn. Van Oudenhoven: "Dat is vrij uniek. Er zijn weinig partijen die zeggen: zorg dat er minder vraag is naar arbeid."

'Burgers willen het eerlijke verhaal'

De onderzochte partijen willen te graag alle kiezers te vriend houden, denkt Van Oudenhoven, en maken daarom nauwelijks fundamentele keuzes in hun programma's. "Ik denk dat de eerste neiging van partijen is om te verleiden en de mooie verhalen te vertellen."

Ze noemt dat teleurstellend, en onnodig. "Uit eerder onderzoek van ons blijkt dat burgers echt wel zitten te wachten op het eerlijke verhaal. Ze willen graag weten waar het met Nederland naartoe gaat. Ze willen een visie van een nieuw kabinet."

Als partijen niet gedetailleerdere en hardere keuzes maken "krijgt je dat er straks kleine maatregelen worden genomen voor heel grote vraagstukken", waarschuwt Van Oudenhoven. "De transformaties die op dit moment nodig zijn komen dan niet van de grond."

