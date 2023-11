Ramen moskee in Culemborg vernield, verdachte aangehouden

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De vernieling gebeurde bij de Imami Azam moskee. Omroep Gelderland schrijft dat er tien ramen werden vernield, maar de politie heeft dit nog niet bevestigd.

Bekende van de politie

De secretaris van het moskeebestuur, Selcuk Demirci, zegt dat de vernielingen vanochtend zijn ontdekt.

"Het bestuur is naar de moskee gegaan en we hebben gelijk de politie ingeschakeld. Ook hebben we camerabeelden gecontroleerd en deze aan de politie laten zien." Volgens hem is de verdachte een bekende van de politie.

Demirci vertelt ook dat de Islamitische Stichting Nederland, de koepelorganisatie van Nederlandse moskeeën, het gebedshuis al eerder waarschuwde om extra rekening te houden met de veiligheid vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas.