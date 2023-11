Rolstoeltennislegende De Groot wankelt, maar wint toch weer eindejaarstoernooi

Een samenvatting van de partij tussen Diede de Groot en Yui Kamiji in de finale van de Wheelchair Masters in Barcelona. - NOS

De Groot vond het op de gravelbaan van de Emilio Sanchez Tennis Academie lastig om haar ritme te vinden. Ze leverde in de eerste set, mede door de stevige wind, al haar servicegames in.

In paniek te schieten hoeft de nummer één van de wereld dan niet, want verliezen heeft De Groot al even niet gedaan. Haar teller staat nu op 126 gewonnen duels op rij. En de laatste nederlaag dateert van begin februari 2021. De tegenstander toen: Kamiji.

De Japanse serveerde en varieerde in de tweede set minder en zag De Groot de stand snel gelijktrekken. In de derde set regende het servicebreaks. Na zes breaks behield De Groot haar opslag en even later brak ze de service van Kamiji.

'Moeilijkste overwinning uit carrière'

Toch was de buit nog niet binnen. De Groot bleef worstelen, Kamiji kwam terug tot 5-4 en toen was matchpoint vier toch raak voor De Groot. Een schreeuw van opluchting klonk over de baan.

De winst in de Masters is voor de zesde keer binnen voor De Groot, maar overwinning nummer 127 op een rij voelde voor haar na afloop als de "moeilijkste overwinning uit mijn carrière".