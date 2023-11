Judoka Meyer in aanloop naar Spelen verlaten door coach: 'Voel me eenzaam'

Roy Meyer moet zo'n acht maanden voor de Olympische Spelen op zoek naar een nieuwe coach. De Brit Jean-Paul Bell besloot na zes jaar met de judoka te breken, omdat hij de 32-jarige Bredanaar niet meer kan 'raken'. "Een paar weken geleden gaf JP aan dat hij Roy niet meer kan laten presteren en dat hij hem te veel energie kost. Daarom wil hij zijn trainer niet meer zijn", legt Gijs Ronnes uit. De directeur topsport bij Judo Bond Nederland zegt dat Meyer nog wel onderdeel is van het Nederlands team. Botsing Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. "Ik weet alleen dat er een botsing is geweest tussen JP en Roy", vertelt Jur Spijkers, concurrent van Meyer. Het is niet de eerste keer dat Meyer openlijk botst met iemand uit het Nederlandse team. Zijn voormalig rivaal Henk Grol omschreef de Brabantse judoka in zijn onlangs uitgekomen biografie als een "leugenaar", "clown" en "aandachtstrekker". De opgestapte Bell en judocoach Matthew Purssey begeleiden Meyer nog wel op trainingen. Maar de judoka is zelf verantwoordelijk voor zijn planning en heeft tijdens wedstrijden geen coach naast de judomat zitten.

Meyer is niet blij met de situatie, vertelt hij na de EK in Montpellier. Daar werd hij in de klasse boven de 100 kilogram in de kwartfinale uitgeschakeld door landgenoot Jelle Snippe. 'Ik voel me eenzaam' "Op dit moment is er voor mij geen coach beschikbaar. Maar ik heb wel behoefte aan structuur. Ik wil alles op alles zetten om naar de Spelen te gaan en daar een medaille te pakken. Ik hoop dan ook dat er snel een oplossing komt." Daarover is de judoka in gesprek met de judobond. "We zijn op zoek naar een oplossing, want ik wil zo snel mogelijk een coach aan de mat." "Het is nog maar een korte periode voor de Spelen en wil mezelf daar de beste kans gunnen, dus ik heb een coach nodig. Daarnaast wil ik ook een aanspreekpunt bij de bond. Ik hoop dat het geregeld is voor het eerstvolgende toernooi." Meyer strijdt met Snippe en Spijkers om één ticket in de hoogste gewichtsklasse voor de Spelen in Parijs. Snippe heeft op dit moment de beste papieren.

Dat hij het nu zonder coach moet stellen doet Meyer pijn, merkte hij tijdens de EK in Frankrijk. Met enige regelmaat liep hij alleen rond in de judohal. "Ik kan weleens mijn eigen plan trekken, maar de situatie zoals die nu is, is voor mij wel moeilijk. Ik voel me een beetje eenzaam." Eigen trainer? Bij de judobond denken ze mee over een mogelijke oplossing, vertelt directeur topsport Ronnes. Een van de mogelijkheden is dat de judoka zelf een coach gaat zoeken. "Die zoektocht moet hij dan zelf gaan leiden, maar daar zijn we nog over in gesprek. Er zijn nog geen afspraken op papier gezet." Ook is nog niet duidelijk wie de kosten dan op zich neemt. Tot er een oplossing gevonden is, traint Meyer wel gewoon mee op Papendal, zegt Ronnes. "Wij laten hem zeker niet vallen, maar hij wil een 'dedicated' coach voor zichzelf." Een privécoach van buitenaf zou wel tegen de regels van de bond ingaan, zeggen Spijkers en voormalig judoka Marhinde Verkerk. "Een eigen coach aandragen, dat kon in het verleden niet. Er zijn ook judoka's om die reden gestopt, dus dat kan niet de oplossing zijn", zegt Spijkers.

