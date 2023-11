Noorderlicht nu op veel plekken in Nederland te zien

Momenteel is op veel plekken in Nederland het noorderlicht te zien. In het noorden van het land is dat wel vaker het geval, hoewel het ook daar niet vaak voorkomt. Het noorderlicht is nu zo fel, dat het nu ook in het zuiden van het land te zien is.

Op sociale media delen Nederlanders veelvuldig beelden van het poollicht. Mensen uit onder andere Kerkrade, Vlissingen, Den Haag, Zwolle, Joure, Hoorn, Amsterdam, Enschede, Roermond en Amstelveen melden dat ze het lichtverschijnsel hebben gezien. Ook in België was het noorderlicht vandaag met het blote oog te zien.

Vanuit verschillende plaatsen in Nederland stuurden mensen foto's van het noorderlicht naar ons op.