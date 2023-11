Steeds meer Oekraïense mannen komen via andere landen naar Nederland voor werk

Een toenemend aantal mannen uit Oekraïne meldt zich als vluchteling in Nederland om hier te kunnen werken. Zij komen terecht in de overvolle opvang van de gemeenten. De Veiligheidsregio Utrecht doet een beroep op werkgevers om zelf voor opvang van Oekraïners te zorgen, zodat de gemeentelijke opvang wordt ontlast.

Opvallend is dat 30 procent van de mensen die zich nu als werkzoekende inschrijven eerst al langere tijd in een ander Europees land verbleef. Ongeveer vijftien procent van de Oekraïners die zich sinds augustus hebben gemeld, woonde eerst in Polen, blijkt uit een rapportage van de Veiligheidsregio Utrecht die in handen is van de NOS.

"Ons hart gaat natuurlijk uit naar de meest kwetsbaren, maar we maken ons wel zorgen of er voor die mensen straks nog plek is", zegt directeur Jaap Donkers van de Veiligheidsregio Utrecht. "We zien het zo hard gaan dat we het landelijk echt niet meer aan kunnen. Dus wij hopen dat de mensen die voor werk komen door de werkgevers kunnen worden opgevangen."

Deniz (19) is één van hen. Hij gaat dinsdagochtend met een taxibusje van de Jaarbeurs naar de gemeentelijke opvang in Almere. Hij heeft werk geregeld via vrienden in Nederland. "Ze hebben gezegd dat het hier beter is." Na het uitbreken van de oorlog woonde hij in Polen en werkte daar als steigerbouwer. Nu gaat hij in Nederland postpakketjes sorteren. Deniz heeft met zijn werkgever afgesproken contact op te nemen zodra hij een BSN-nummer heeft.

Hetzelfde geldt voor Illia Siomak (21). Hij studeerde voor de oorlog lucht- en ruimtevaartkunde in Polen en gaat nu in Nederland op zoek naar een baan. "In Polen is het niet goed voor Oekraïners. Je verdient maar 1000 euro per maand voor 200 werkuren."

Werven via Telegram

De NOS ontdekte dat werkgevers ook actief op zoek zijn naar Oekraïners. In Telegram-kanalen voor werkzoekende Oekraïners lees je advertenties in het Oekraïens voor werknemers in een distributiecentrum, agrarisch medewerkers of bouwvakkers. Bij sommige advertenties biedt de werkgever woonruimte aan voor rond de 100 euro per week.

Een bedrijf schrijft in een advertentie dat er voor Oekraïners geen woning wordt geregeld. Desgevraagd zegt de contactpersoon van de onderneming dat de gemeente verantwoordelijk is voor huisvesting in Nederland, als je onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.