Liverpool ontsnapt in Luton, waar Chong tekent voor eerste Premier League-goal

De ouders van de Colombiaan werden vorige week in het Colombiaanse Barrancas ontvoerd door een guerrillagroep. Zijn moeder werd binnen enkele uren door de politie bevrijd, maar zijn vader is nog altijd niet terecht. Op eigen verzoek keerde de aanvaller na twee wedstrijden afwezigheid tegen Luton terug in de wedstrijdselectie.

Bij Liverpool stond naast Gravenberch ook aanvoerder Virgil van Dijk in de basis en kwam Cody Gakpo in de 67ste minuut als invaller binnen de lijnen. De stand was toen nog 0-0, mede omdat Darwin Núñez meerdere kansen had gemist en een keer de lat had geraakt.

Snelle counter

Tahith Chong was toen net ingevallen bij de thuisploeg en de 23-jarige Nederlandse aanvaller, die eerder voor Manchester United, Werder Bremen, Club Brugge en Birmingham City speelde, maakte er een invalbeurt van om nooit te vergeten.

Luton kwam tot een razendsnelle counter en Chong gebaarde met de hand omhoog dat hij klaar stond om af te ronden. Toen de voorzet van Issa Kaboré inderdaad kwam, bleef Chong koel en maakte hij zijn eerste doelpunt in de Premier League.