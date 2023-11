Verstappen wint ook in São Paulo en pakt record, spektakel rond derde plek

Max Verstappen heeft voor de zeventiende keer dit seizoen een grand prix gewonnen in de Formule 1. Op het circuit van Interlagos in São Paulo pakte hij daarmee het record van het hoogste winstpercentage ooit behaald door een coureur in een seizoen van de koningsklasse van de autosport. Het vorige record stond op naam van Alberto Ascari, die in 1952 zes van de acht races won. Door zijn zeventiende zege komt Verstappen dit seizoen op minimaal 77 procent uit, terwijl er nog twee races te gaan zijn. Lando Norris eindigde als tweede, terwijl Fernando Alonso enkele centimeters voor Sergio Pérez eindigde in een dragrace naar de finish en de derde plek opeiste. Bekijk hier de nieuwe WK-stand in de Formule 1:

Foto: f3f32958-1017-3d14-930a-b6c2c62fe7e8 - NOS

Nog voor de start van de wedstrijd was het al einde verhaal voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur schoof tijdens de formatieronde van de baan en kon zijn weg niet vervolgen. Leclerc zou als tweede starten, nu had Verstappen de hele eerste startrij voor zichzelf. Bij de start kwamen Aston Martin-teamgenoten Lance Stroll en Fernando Alonso slecht van hun plek, terwijl Lando Norris opschoof naar de tweede plek. Verder naar achteren kwam Alexander Albon in aanraking met beide Haas-coureurs. Albon ging hard de muur in en ook Kevin Magnussen was klaar in bocht 1. Nico Hülkenberg kon zijn weg wel vervolgen. Het gevolg was een rode vlag, waardoor onschuldige 'slachtoffers' Oscar Piastri en Daniel Ricciardo hun bolides konden laten repareren, terwijl ze in eerste instantie ook de handdoek moesten werpen. Beide auto's werden geraakt door een rondvliegende band.

Foto: 05ef7820-c191-32c8-bdd1-2f98e1adfd42 - EPA

Na de rode vlag werd de race hervat met een staande herstart. Ook bij de tweede poging was Verstappen het beste weg. Norris sloot aan op plek twee, terwijl Alonso in de vierde bocht voorbij ging aan Hamilton. In de eerste ronden kon Norris heel goed bijblijven bij Verstappen. De Engelsman zette in ronde acht zelfs de aanval in, maar nadat Verstappen die had afgeslagen, kon hij wegrijden bij Norris. Problemen Mercedes Pérez ging een paar ronden later voorbij aan George Russell en Hamilton. De Mercedes-coureurs hadden last van bandenslijtage en zochten als eerste de pits op voor vers rubber.

Verstappen en Norris wisselden als laatste rijders naar de mediumbanden. Het gat was voor de pitstop gestabiliseerd tot 3,5 seconden, en na de bandenwissel liep Verstappen verder weg. Ondertussen zat Russell klem achter teamgenoot Lewis Hamilton. Carlos Sainz profiteerde van de dolende Mercedessen en haalde ze allebei in, waardoor de Zilverpijlen terug werden verwezen naar plek zeven en acht.

Foto: 933300de-a16c-38a1-9b3f-051701cfddbc - Reuters

Richting het einde van de wedstrijd wisselden de meeste rijders terug naar de zachte banden. Alonso, die tot en met ronde 54 continu op de derde positie reed, werd aangevallen door Pérez, maar kon de Mexicaan lange tijd achter zich houden slimme lijnen in de bochten te rijden. Russell viel met nog dertien ronden te gaan uit vanwege technische problemen. Norris stopte enkele ronden later dan Verstappen, waardoor hij veertien seconden achter de Nederlander de baan terugkwam op de baan, maar wel veel sneller was dan Verstappen. De Engelsman kon het gat echter niet meer dichten, waardoor Verstappen zijn zeventiende GP-zege van het seizoen pakte. Norris bracht zijn McLaren wel thuis op de tweede plek, wat hem zijn zevende podium van het seizoen opleverde.